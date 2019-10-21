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Звезда «Уральских пельменей» Михалкова нашла способ развлечь друзей

Актриса призналась, что она и ее товарищи регулярно встречаются.

Звезда «Уральских пельменей» Михалкова нашла способ развлечь друзей
Юлия Михалкова/Фото: https://www.instagram.com/p/B3XTVXeIYmR/

Экс-участница «Уральских пельменей» Юля Михалкова придумывает необычные игры для встреч с друзьями в Москве. 36-летняя звезда поведала, что самым удобным местом для теплых бесед в столице она считает рестораны – там можно не только «выпить чаю», но и поиграть «в стишочки-комочки».

Михалкова отметила, что игра в стихи может продолжаться только в интеллектуальном кругу, ведь главный ее принцип – не перейти на прозу. Принцип же игры максимально прост – каждый из участвующих сочиняет рифму на предыдущую строчку, первая же строчка обязательно должна быть посвящена тому, что окружает автора. Михалкова призналась, что последнее стихотворение друзья посвятили ей, отчего актрисе было особенно приятно.

Напомним, в начале октября стало известно, что Михалкова покинула команду «Уральских пельменей». Актриса отказалась от гастролей по городам России, юмористический же коллектив принял решение отказаться от услуг знаменитости.

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Звезда «Уральских пельменей» Михалкова нашла способ развлечь друзей
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