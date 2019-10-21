Экс-игрок «Спартака» Зе Луиш обозвал свою девушку «жирной свиньей»

Бывший игрок «Спартака», а теперь нападающий португальского клуба «Порту» обозвал свою девушку Алесю «жирной свиньей». Видео с троллингом спортсмен разместил в stories Instagram.

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Возлюбленная, лежа в постели, ела мороженое и почему-то плакала. Зе Луиш подошел к Алесе и спросил ее, в чем дело. Та ответила, что очень вкусно, но слишком жирно. Футболист не нашел ничего лучше, как назвать ее жирной свиньей. Впрочем, судя по тону, португалец так пошутил.

Известно, что у Алеси есть своя студия танца, поэтому ее забота о фигуре вполне понятна. Бизнесвумен любит путешествия, предпочитая жаркие страны, дорогие машины и спа-процедуры. Но не забывает о саморазвитии, читая книги о бизнесе. Детей у пары нет, но они обожают своего маленького французского бульдога редкого голубого окраса.