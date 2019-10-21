Александр Ревва трогательно поздравил жену

В честь дня рождения жены артист смонтировал для нее ролик и опубликовал стихи.

Александр Ревва проявил креатив, поздравляя жену с днем рождения. В честь Анжелики он разместил на своей странице в Instagram романтичное стихотворение. Среди прочего в стихах звучат такие эпитеты, как «мое спасенье», «моя награда» и даже «мой теплый плед». «Моя родная, с Днём рожденья!!!» — так завершается стихотворение.

Свой трогательный пост Ревва сопроводил роликом, смонтированным из фотографий Анжелики. Сама супруга артиста поблагодарила его в комментарии: «Благодарю тебя, мой мужчина!! Моя любовь!!! Я очень тронута… Это невозможно описать словами…»

К поздравлениям Реввы присоединились и его звездные подписчики. «Ах как трогательно», — написала Наталья Подольская. «С Днем Рождения, самую счастливую красотку!» — поздравила супругу Александра Катя Iowa.