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Мать Влада Кадони выпустит книгу о магии

Женщина стала финалисткой 13-го сезона «Битвы экстрасенсов».

Мать Влада Кадони выпустит книгу о магии
Влад Кадони. Фото: Евгения Гусева/КП

Влад Кадони решил анонсировать скорый выход книги своей матери. Соответствующее объявление бывший участник реалити-шоу разместил в своем микроблоге. Елена Голунова ранее вышла в финал очередного сезона шоу «Битва экстрасенсов». 

Кадони рассказал о том, что на книгу уже открыт предзаказ. Свою мать он называет «сильнейшей ведьмой Сибири». При этом он признается, что восхищен мужеством Голуновой. «Так откровенно, без прикрас, о себе и о жизни сможет говорить только сильный человек», — пишет он. Влад добавляет, что Елена писала книгу сама, по ночам, без чьей-либо помощи. Он делает акцент на том, что его мама не является писателем, однако это не помешало ей создать книгу, которая, по его словам «может изменить жизнь людей».

Кадони добавляет, что надеется, что читатели книги почувствуют, с какой искренностью Елена ее создавала. Среди подписчиков и, видимо, будущих читателей книги оказалась и актриса Елена Валюшкина. «Влад, если будет презентация, сообщи, приду за автографом», — попросила она Кадони.  

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«Битва экстрасенсов»«Дом -2»ведьмаВлад КадониЕлена Голуновамагия
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Мать Влада Кадони выпустит книгу о магии
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