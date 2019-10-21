Мать Влада Кадони выпустит книгу о магии

Влад Кадони решил анонсировать скорый выход книги своей матери. Соответствующее объявление бывший участник реалити-шоу разместил в своем микроблоге. Елена Голунова ранее вышла в финал очередного сезона шоу «Битва экстрасенсов».

Кадони рассказал о том, что на книгу уже открыт предзаказ. Свою мать он называет «сильнейшей ведьмой Сибири». При этом он признается, что восхищен мужеством Голуновой. «Так откровенно, без прикрас, о себе и о жизни сможет говорить только сильный человек», — пишет он. Влад добавляет, что Елена писала книгу сама, по ночам, без чьей-либо помощи. Он делает акцент на том, что его мама не является писателем, однако это не помешало ей создать книгу, которая, по его словам «может изменить жизнь людей».

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Кадони добавляет, что надеется, что читатели книги почувствуют, с какой искренностью Елена ее создавала. Среди подписчиков и, видимо, будущих читателей книги оказалась и актриса Елена Валюшкина. «Влад, если будет презентация, сообщи, приду за автографом», — попросила она Кадони.