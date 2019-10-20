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Николаев сыграл мистическую мелодию за роялем императорской семьи

Композитор уверяет, что музыка сама пришла в его пальцы.

Николаев сыграл мистическую мелодию за роялем императорской семьи
Игорь Николаев услышал незнакомую музыку в доме, где жил император. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

20 октября известный певец и композитор Игорь Николаев побывал в городе Тобольске — в Музее семьи императора Николая II. И там, по свидетельству музыканта, с ним произошло нечто необычное. Артисту позволили сесть за домашний рояль «Шрёдер», на котором играли императрица Александра Фёдоровна и ее дочери, и неожиданно к нему пришла незнакомая мелодия.

«Вдруг я услышал музыку. Вернее, её услышали мои пальцы, а я просто сыграл. Я не знаю, что это, похоже на фрагмент какой-то пьесы. И как будто вся обстановка сразу ожила, мне даже показалось, что я услышал шорох платьев девочек, бегущих по паркету… Это так трагично и ужасно…» — поделился эмоциями Николаев.

Артист выложил видео с этой мелодией в Instagram и спросил у поклонников, что это была за музыка. Композитор думает, что кто-то «вложил» ее в его пальцы.

«Первые такты навеяны Шопеном», — написал в комментариях певец Александр Буйнов.

Напомним, именно в этом здании провела свой последний год императорская семья, отсюда их повезли на казнь в Екатеринбург в апреле 1918-го.

А вы верите, что композитор не сам выдумал эту мелодию?

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Игорь Николаевимператорская семья РомановыхИмператрицамистикаНиколай IIТобольск
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Николаев сыграл мистическую мелодию за роялем императорской семьи
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