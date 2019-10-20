Елена Валюшкина предстала перед поклонниками в старинном белье

Елена Валюшкина не устает радовать поклонников необычными фотографиями, которые вызывают у них живой интерес. На этот раз она показала фотографию в нижнем белье. Как объяснила актриса, это коллекционный экземпляр из собрания ее подруги Виты Севрюковой. Валюшкина рассказала, что в коллекции есть несколько сотен редких вещей XVII-XIX веков.

Как пояснила Елена, то белье, в котором она позировала фотографу, принадлежит коллекции «Лиля Брик». При этом Валюшкина подчеркнула, что фото было сделано шесть лет назад. В то время, по словам актрисы, она вместе с коллегами очень часто демонстрировала такое белье. Предупреждая замечания подписчиков, Елена напоследок заметила: «Да, была худа».