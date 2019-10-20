«Вставайте с диванов!»: Олег Газманов занялся греблей

Певец отправился в плавание на лодке и призвал поклонников к активному отдыху.

Олег Газманов продолжает в свои 68 лет поддерживать отличную физическую форму. Во многом таких успехов ему удается достичь благодаря активному отдыху. Артист решил показать, как проводит выходные.

В новом ролике, который певец разместил у себя в микроблоге, он плывет по водоему на лодке, работая веслом. По всему видно, что Газманов пребывает в бодром настроении. «Вставайте с диванов, идите в парке, напрягите чуть-чуть свои мускулы!» — призывает он своих поклонников.

Напоследок Газманов пожелал своим подписчикам добрых, ясных дней. В качестве текстового сопровождения к ролику он привел фрагмент стихов из своей песни «Детство мое». При этом на видео видно, что Олег одет в футболку с надписью «Так выглядит самый лучший в мире папа».