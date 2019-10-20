ЗВЕЗДЫ

«Вставайте с диванов!»: Олег Газманов занялся греблей

Певец отправился в плавание на лодке и призвал поклонников к активному отдыху.

«Вставайте с диванов!»: Олег Газманов занялся греблей
Олег Газманов. Фото: Владимир Веленгурин/КП

Олег Газманов продолжает в свои 68 лет поддерживать отличную физическую форму. Во многом таких успехов ему удается достичь благодаря активному отдыху. Артист решил показать, как проводит выходные. 

В новом ролике, который певец разместил у себя в микроблоге, он плывет по водоему на лодке, работая веслом. По всему видно, что Газманов пребывает в бодром настроении. «Вставайте с диванов, идите в парке, напрягите чуть-чуть свои мускулы!» — призывает он своих поклонников. 

Напоследок Газманов пожелал своим подписчикам добрых, ясных дней. В качестве текстового сопровождения к ролику он привел фрагмент стихов из своей песни «Детство мое». При этом на видео видно, что Олег одет в футболку с надписью «Так выглядит самый лучший в мире папа». 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

активный отдыхвесельная лодказанятия спортомздоровый образ жизниОлег Газманов
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Вставайте с диванов!»: Олег Газманов занялся греблей
Интересно?
Поделись с друзьями: