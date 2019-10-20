Роберт Дауни-младший разнял «драку» в раздевалке стадиона

Актер Роберт Дауни-младший, сменивший доспехи Железного человека на шляпу доктора Дулиттла, надеется, что новой роли зрители полюбят его не меньше. Поэтому в амплуа ветеринара, говорящего с животными, он появился не только в трейлере предстоящего фильма, но и в рекламе матча американского футбола.

На ролике, который вышел на канале Fox, 54-летний артист появился в образе тренера со свистком, который разнял в раздевалке талисманов команд, встреча которых состоится уже скоро. Маскоты клубов Los Angeles Rams и Atlanta Falcons, оказались, соответственно, бараном и соколом. Мириться они никак не хотели, но рефери развел их по разным углам.

«Как Дулиттл, я разговариваю с животными, хожу с животными, хрюкаю, пищу и кричу, как животное… Я даже сужу их…», — написал Дауни-младший в Instagram под этим роликом.

Напомним, новая картина про говорящего с животными доктора выйдет в январе 2020 года. Ранее эту роль блистательно играл американский комик Эдди Мерфи.

А что бы вы сделали, научившись разговаривать с животными?