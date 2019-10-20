Юлия Ковальчук исполнила с мужем восточный танец за кулисами

Певица показала поклонникам, как отдыхает в перерывах между выходами на сцену.

Юлия Ковальчук поделилась с подписчиками целым циклом веселых видео, сделанных за кулисами. Как становится понятно из снимков и роликов, артистка давала совместный концерт с Алексеем Чумаковым. Она разместила несколько фрагментов выступления.

При этом Юлия дала понять, что работа для нее — удовольствие. В те моменты, когда на сцене выступал супруг, сама певица вполголоса подпевала и танцевала за кулисами. А в какой-то момент подошла к одному из музыкантов и подергала того за ухо.

Пара продолжила веселиться и после концерта. В отдельном видео Юлия продемонстрировала, как они с Алексеем танцуют под зажигательный восточный мотив. Танец вызвал множество восторгов у подписчиков певицы. Среди них оказалась и Маргарита Позоян, финалистка проекта «Голос». «Ааааа!!! Кайф», — оценила она ролик.