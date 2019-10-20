ЗВЕЗДЫ

Юлия Ковальчук исполнила с мужем восточный танец за кулисами

Певица показала поклонникам, как отдыхает в перерывах между выходами на сцену.

Юлия Ковальчук исполнила с мужем восточный танец за кулисами
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Юлия Ковальчук поделилась с подписчиками целым циклом веселых видео, сделанных за кулисами. Как становится понятно из снимков и роликов, артистка давала совместный концерт с Алексеем Чумаковым. Она разместила несколько фрагментов выступления. 

При этом Юлия дала понять, что работа для нее — удовольствие. В те моменты, когда на сцене выступал супруг, сама певица вполголоса подпевала и танцевала за кулисами. А в какой-то момент подошла к одному из музыкантов и подергала того за ухо. 

Пара продолжила веселиться и после концерта. В отдельном видео Юлия продемонстрировала, как они с Алексеем танцуют под зажигательный восточный мотив. Танец вызвал множество восторгов у подписчиков певицы. Среди них оказалась и Маргарита Позоян, финалистка проекта «Голос». «Ааааа!!! Кайф», — оценила она ролик. 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алексей Чумаковзажигательный танецконцертЮлия КовальчукЮлия Ковальчук и Алексей Чумаков
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Юлия Ковальчук исполнила с мужем восточный танец за кулисами
Интересно?
Поделись с друзьями: