Батрутдинов объяснил, почему в его телефоне нет песен Бузовой

Артист прекрасно знает хиты своей подруги, но не слушает их в записи.

Юморист и шоумен Тимур Батрутдинов заявил, что в его телефоне нет песен Ольги Бузовой. Это странно, так как ранее артист демонстрировал знание не только текстов своей подруги «на грани», но и ее танцев. Анонсируя новый выпуск их совместного шоу «План Б» в Instagram, завидный холостяк ответил зрителям, почему в его треклисте не значатся «Мало половин» и «Лайкер».

«Почему у меня в телефоне нет песен Бузовой? Потому что у меня есть возможность услышать их в живую. И не только услышать, но и поучаствовать в их исполнении», — написал Тимур.

Под этими словами он опубликовал видео, как они с Ольгой перед съемками телепередачи распеваются ее хитом.

«Песен может и нет, но ты знаешь все слова», — написала Бузова в комментариях под роликом.

Напомним, на шоу «План Б» за сердце Ольги и Тимура будут бороться ряд мужчин и женщин, соответственно. Звезды помогают друг другу сделать выбор и, если у них не получится найти любовь, то они сами станут парой. Съемки передачи прошли этим летом на Бали.

А в вашем телефоне есть треки Бузовой?