ЗВЕЗДЫ

Батрутдинов объяснил, почему в его телефоне нет песен Бузовой

Артист прекрасно знает хиты своей подруги, но не слушает их в записи.

Батрутдинов объяснил, почему в его телефоне нет песен Бузовой
Тимур Батрутдинов не скачал песни Бузовой на телефон. Фото: globallookpress.com

Юморист и шоумен Тимур Батрутдинов заявил, что в его телефоне нет песен Ольги Бузовой. Это странно, так как ранее артист демонстрировал знание не только текстов своей подруги «на грани», но и ее танцев. Анонсируя новый выпуск их совместного шоу «План Б» в Instagram, завидный холостяк ответил зрителям, почему в его треклисте не значатся «Мало половин» и «Лайкер».

«Почему у меня в телефоне нет песен Бузовой? Потому что у меня есть возможность услышать их в живую. И не только услышать, но и поучаствовать в их исполнении», — написал Тимур.

Под этими словами он опубликовал видео, как они с Ольгой перед съемками телепередачи распеваются ее хитом.

«Песен может и нет, но ты знаешь все слова», — написала Бузова в комментариях под роликом.

Напомним, на шоу «План Б» за сердце Ольги и Тимура будут бороться ряд мужчин и женщин, соответственно. Звезды помогают друг другу сделать выбор и, если у них не получится найти любовь, то они сами станут парой. Съемки передачи прошли этим летом на Бали.

А в вашем телефоне есть треки Бузовой?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«План Б»Бузова и БатрутдиновОльга БузоваТимур Батрутдинов
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Батрутдинов объяснил, почему в его телефоне нет песен Бузовой
Интересно?
Поделись с друзьями: