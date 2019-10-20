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Андрей Разин назвал Елену Темникову «псевдопевицей»

По словам продюсера, певица решила поиграть с поклонниками в «Мадонну».

Андрей Разин назвал Елену Темникову «псевдопевицей»
Елена Темникова. Фото: Владимир Веленгурин/КП

Андрей Разин часто выступает с критикой российских деятелей шоу-бизнеса. На этот раз под раздачу попала певица Елена Темникова. Продюсер «Ласкового мая» осуждающе прокомментировал ее опоздание на собственный концерт. 

Как рассказал Разин, перед выступлением Темниковой в московском зале «Adrenaline Stadium» зрители были вынуждены около часа ждать на улице, пока их пустят внутрь. Но на этом ожидание не закончилось: сама певица начала концерт на 50 минут позже запланированного времени. «Видите ли, она берет пример с Мадонны и не выходит вовремя на сцену», — с сарказмом заметил Андрей. 

Разин убежден, что этот факт является нарушением Закона об оказании услуг. Он еще раз отметил, что люди 50 минут «ждали эту псевдопевицу, которая возомнила из себя хрен знает что». Помимо этого он обратился и к самой Темниковой, призвав ее «не издеваться над людьми». При этом продюсер не избежал и резких эпитетов, назвав артистку «простой колхозной бабой». 

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Андрей РазинЕлена ТемниковаконцертопозданиеПевица
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Андрей Разин назвал Елену Темникову «псевдопевицей»
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