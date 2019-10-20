Девушка Виторгана заявила, что никогда не считала себя красивой

Актриса и певица Нино Нинидзе периодически дает своим подписчикам возможность задать ей любые вопросы. На этот раз один из фолловеров спросил ее, считает ли она себя красивой. Девушка Максима Виторгана призналась, что не оценивает себя как красивую или симпатичную. «Я приняла свою необычность и полюбила ее в себе», — рассказала она.

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На вопрос о том, хотела бы она отправиться на конкурс «Евровидение», Нинидзе отреагировала с юмором: «Спасибо. Но. Вы серьезно?» Нино также рассказала о том, кем она себя больше ощущает — певицей или актрисой: «Очень трудно отделить одно от другого. Это все я! Музыка, кино, театр и еще много чего другого, что есть внутри».

Нино ответила и на вопросы о своем сыне. Кто-то из подписчиков спросил, умеет ли он говорить по-грузински. Этот вопрос Нинидзе переадресовала самому мальчику, на что он ответил: «Нет». Однако тут же смог сказать на грузинском фразу «Я тебя люблю».