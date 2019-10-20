Евгений Петросян пристыдил артистов за короткие концерты

Юморист вспомнил, что в 50 лет выступал на сцене более пяти часов.

20 октября 74-летний артист Евгений Петросян дал Большой сольный концерт в городе Ульяновске. Перед выходом на сцену юморист пояснил, что назвал свое шоу так, потому что оно длится 2,5 часа, а для сольного выступления это достаточно долго.

«Но сейчас многие артисты стали приписывать слово «большой» к названиям своих программ. Даже если они идут не больше часа и тридцати минут. Мне кажется, что это не правильно», — отметил Евгений Ваганович в Instagram.

Он вспомнил, что к своему 50-летию на эстраде он подготовил бенефис, который длился более 5 часов.

Добавим, что, несмотря на возраст, артист продолжает активно гастролировать и давать долгие концерты. При этом он жалуется на недостаток денег, а его помощница Татьяна Брухунова появляется на публике в дорогих нарядах и с брендовыми аксессуарами. Некоторые близкие Петросяна считают, что она тратит деньги своего шефа. По слухам, именно эта женщина стала причиной развода юмориста и его супруги Елены Степаненко. Последняя, напомним, пытается отсудить у бывшего мужа большую часть его имущества.

А вы были на сольном концерте, который длился более двух часов?