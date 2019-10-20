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Не «Кухней» единой: Верник похвастался своим главным кулинарным достижением

Актер поздравил поклонников с Днем повара.

Не «Кухней» единой: Верник похвастался своим главным кулинарным достижением
Игорь Верник, оказывается, и в жизни тоже повар. Фото: АГН Москва/Global Look Press

20 октября актер Игорь Верник поздравил своих подписчиков в Instagram с Международным днем повара. В 2014 году артист сыграл представителя этой профессии в популярном телесериале «Кухня», о чем ему в эту дату напомнили фанаты. Однако мужчина сделал ответный ход и вспомнил, что не только шоу на СТС связывает его с поварами.

«В школе в 9 и 10 классе я ходил на кулинарные курсы! И главным моим профессиональным успехом было приготовление картошки! Пирожного!» — похвастался Игорь, попутно спросив поклонников, что любят готовить они.

Отвечая на комментарии людей, Верник добавил, что любит готовить и обычную жареную картошку.

Кстати, недавно Игорь и его брат Вадим отметили день рождения, мужчинам исполнилось по 56 лет. На праздник были приглашены Ксения Собчак, режиссеры Федор Бондарчук и Резо Гигинеишвили, а также множество известных актеров.

А какое блюдо получается у вас лучше всего?

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«Кухня»Игорь ВерниккулинарияпирожноеповарПриготовление блюд
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Не «Кухней» единой: Верник похвастался своим главным кулинарным достижением
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