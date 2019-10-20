Расторгуев опубликовал свое фото времен ВИА «Лейся, песня»

На снимке артисту около 25 лет, но поклонницы считают, что он не изменился.

Поддавшийся общей тенденции звезд публиковать свои снимки в молодости, Народный артист России Николай Расторгуев опубликовал в Instagram свое черно-белое фото из 1980-ых годов.

«Снимок времён ВИА «Лейся, песня». Мне здесь лет 25», — прокомментировал старую фотографию лидер группы «Любэ».

В комментариях поклонники певца стали списать, что он не изменился, на что сам музыкант иронично ответил: «Грубая лесть».

Напомним, сейчас Расторгуеву 62 года. В 1978-ом он вступил в ансамбль «Шестеро молодых», где пел вместе с будущим вокалистом рок-группы «Ария» Валерием Кипеловым. В 1980 году этот коллектив полностью вошёл в состав ВИА «Лейся, песня», где Николай Вячеславович пел вплоть до 1985 года, когда ансамбль был закрыт властями за невыполнение государственной программы.

После этого Расторгуев участвовал еще в ряде музыкальных коллективов. В «Любэ» он пришел только в 1989 году.

Вы тоже считаете, что Николай Вячеславович не изменился?