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Расторгуев опубликовал свое фото времен ВИА «Лейся, песня»

На снимке артисту около 25 лет, но поклонницы считают, что он не изменился.

Расторгуев опубликовал свое фото времен ВИА «Лейся, песня»
Николай Расторгуев считает, что с годами он все-таки изменился. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Поддавшийся общей тенденции звезд публиковать свои снимки в молодости, Народный артист России Николай Расторгуев опубликовал в Instagram свое черно-белое фото из 1980-ых годов.

«Снимок времён ВИА «Лейся, песня». Мне здесь лет 25», — прокомментировал старую фотографию лидер группы «Любэ».

В комментариях поклонники певца стали списать, что он не изменился, на что сам музыкант иронично ответил: «Грубая лесть».

Николай Расторгуев
Поклонники засыпали Николая Расторгуева комплиментами. Фото: instagram.com/nvrastorguev/

Напомним, сейчас Расторгуеву 62 года. В 1978-ом он вступил в ансамбль «Шестеро молодых», где пел вместе с будущим вокалистом рок-группы «Ария» Валерием Кипеловым. В 1980 году этот коллектив полностью вошёл в состав ВИА «Лейся, песня», где Николай Вячеславович пел вплоть до 1985 года, когда ансамбль был закрыт властями за невыполнение государственной программы.

После этого Расторгуев участвовал еще в ряде музыкальных коллективов. В «Любэ» он пришел только в 1989 году.

Вы тоже считаете, что Николай Вячеславович не изменился?

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Расторгуев опубликовал свое фото времен ВИА «Лейся, песня»
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