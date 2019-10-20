Некоторые поклонники заподозрили Лорак в увеличении губ

Слухи спровоцировали новые снимки певицы, которые появились в ее блоге.

В Сети не раз вели разговоры, что 41-летняя певица Ани Лорак обращалась за помощью к пластическим хирургам и меняла внешность. Недавно очередную волну подобных слухов спровоцировала новая публикация в блоге певицы.

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Она лишь поделилась двумя экстравагантными снимками. На первом исполнительница дополнила образ восточным палантином, в качестве украшения артистка выбрала сверкающий аксессуар для волос. Уже на втором снимке Лорак изображена в мини-платье и серебряных сапогах.

Больше внимания привлек к себе первый снимок, где черты лица 41-летней певицы можно хорошо рассмотреть. Среди массы комплиментов и восторженных слов нашлись и едкие комментарии. Некоторые пользователи Сети предположили, что Лорак переборщила с увеличением губ, из-за чего ее овал лица якобы изменился.

Сама певица оставила такие реплики без ответа.

Напомним, недавно Ани Лорак дала откровенное интервью, в котором рассказала, как пережила развод.