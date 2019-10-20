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Сладкий мужчина: Тарзану подарили торт с его обнаженным изображением

Теперь артист решает, как резать это чудо кулинарии.

Сладкий мужчина: Тарзану подарили торт с его обнаженным изображением
Тарзан получил необычный торт от поклонников. Фото: globallookpress.com

Известный бодибилдер Тарзан, выступающий по стране с собственным стриптиз-шоу, получит от поклонников необычный подарок. 49-летнему артисту вручили торт, верхушка которого представляет собой съедобную фотографию, часто использующуюся в качестве афиши выступлений обнаженных мужчины. На ней он стоит на коленях с розой, лишь слегка прикрыв белой тканью свой пах, сзади выстроились с ряд еще трое мускулистых участников «Тарзан шоу».

«Я даже не совсем понял сначала, что это торт… Как это есть, я не понимаю. У меня рот не откроется»… — говорит Сергей Глушко на видео в Instagram, снимая свой подарок.

Он поблагодарил женщину, создавшую такое произведение кулинарного искусства, и обсудил с коллегами, как жалко будет резать эту красоту. Поклонники артиста в социальной сети тоже пришли в восторг от подобного лакомства и стали спрашивать, где можно заказать такое фото на торте.

Напомним, ранее супруга Тарзана, певица Наташа Королева объявила, что ее муж завершает карьеру стриптизера. К его 50-летию, которое наступит через полгода, пара готовит незабываемое шоу, но это будет последнее обнажение Сергея Глушко на сцене.

А вы бы хотели разрезать торт со своим изображением?

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Сладкий мужчина: Тарзану подарили торт с его обнаженным изображением
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