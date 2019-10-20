ЗВЕЗДЫ

Бенедикта Камбербэтча застали за кривляньем рожиц для детей

Талантливый актер является еще и заботливым папашей.

Бенедикта Камбербэтча застали за кривляньем рожиц для детей
Бенедикт Камбербэтч показал, на что способно его лицо. Фото: Famous/ZUMAPRESS.com

Популярный британский актер Бенедикт Камбербэтч неожиданно для себя повеселил публику. 19 октября он вышел на балкон отеля в английском городе Саутенде, чтобы поговорить с кем-то с помощью видео-сервиса FaceTime. Смотря в камеру телефона, 43-летний артист корчил рожицы, изображая различные эмоции. Попутно он продемонстрировал широкую «палитру» физиономий, которые может изобразить с помощью своих таланта и фактуры.

В этот забавный момент актера «поймали» папарацци. Фотографии с кривляющимся Камбербэтчем тут же разлетелись по Сети, многие британские издания написали о них. Поклонники Бенедикта предположили, что мужчина разговаривал по видеосвязи со своими детьми, отсюда и такие милые кривлянья.

Напомним, в 2015 году звезда сериала «Шерлок» женился на актрисе и режиссере Софи Хантер. У пары двое сыновей: 4-летний Кристофер и 2-летний Хэл. Кстати, недавно актер Мартин Фримен рассказал, почему не снимается пятый сезон «Шерлока».

А вы так же кривляетесь для малышей?

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АнглияБенедикт Камбербэтчзвездные отцымимикаотцы и детипапарацци
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Бенедикта Камбербэтча застали за кривляньем рожиц для детей
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