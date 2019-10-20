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Жанна Бадоева призналась в частом отсутствии «ясности ума»

Китайский доктор сказал телеведущей, что у нее «повышенная сырость» в организме.

Жанна Бадоева призналась в частом отсутствии «ясности ума»
Жанна Бадоева. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Жанна Бадоева показала подписчикам своего микроблога фрагмент очередного выпуска передачи «Жизнь других», которая выходит на Первом канале. Новая серия посвящена Пекину. В видео, которое Жанна выложила в Instagram, она находится на приеме у специалиста по традиционной китайской медицине. 

Прикоснувшись к руке Жанны, эксперт вскоре поставил ей диагноз — повышенная сырость в организме. Как  следствие, согласно объяснению врача, ведущая просыпается без ясности ума, и она не чувствует себя отдохнувшей. На это Бадоева ответила: «У меня ясности ума очень часто нет, да». 

В качестве решения проблему китайский специалист порекомендовал телеведущей пройти курс огнетерапии и принимать травы. «Как рукой снимет», — пообещал доктор. «Еда, медицина, воспитание – все такое необычное для меня. Поэтому снимать в таких странах одно удовольствие», — призналась телеведущая в описании к ролику. Она заметила, что многие ее подписчики уже побывали в Китае, и спросила их, что их больше всего удивило в этой стране. 

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Жанна Бадоева призналась в частом отсутствии «ясности ума»
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