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«Не дает покоя слава Аркадия Новикова»: Валерия обсудила с мужем жареную картошку

Певица выложила в микроблоге видео, снятое супругом, на котором они обсуждают питание.

«Не дает покоя слава Аркадия Новикова»: Валерия обсудила с мужем жареную картошку
Валерия и Иосиф Пригожин. Фото: Лариса Кудрявцева/ЭГ

На странице Валерии в Instagram появилось видео ее диалога с мужем Иосифом Пригожиным. Ролик снимал сам Иосиф: в кадре только Валерия, которая неспешно пьет чай. По всей видимости, у пары шла беседа о любимых напитках и еде. 

Так, Валерия говорит, что спокойно может обходиться без кофе. «А я пью один раз в день, и все», — уверяет Иосиф супругу в ролике. «Будет кофе — хорошо, нет — и не надо. Спокойно обхожусь и без него», — отвечает Валерия. На это Пригожин замечает, что есть блюдо, которое является важной частью его рациона. «А я не обхожусь без жареной картошки», — говорит он, показывая пустую тарелку. «Вещдок», — смеется в ответ певица. 

Валерия подписала видео такими словами: «Похоже, моему мужу @prigozhin_iosif слава @novikovarkadiy не даёт покоя». Как объяснили подписчики, имеется в виду любовь известного ресторатора Аркадия Новикова снимать на видео свою супругу. 

К слову, некоторые подписчики взялись обсуждать внешность Валерии. «Носику не помешала бы ринопластика-уж, очень курносый», — написала одна из них. «Ещё что надо бы сделать, чтобы Вам нравиться?» — парировала в ответ артистка. «Наверно муторно… каждый день, парики нахлобучивать и взбивать волосы?» — предположила другая читательница блога Валерии. На это артистка ответила резко: «Как же, должно быть, муторно каждый день гадости людям писать? Но Вы молодец, справляетесь, у Вас прекрасно получается». 

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ВалерияедаИосиф Пригожинкофепевица ВалерияПевица Валерия и Иосиф Пригожин
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«Не дает покоя слава Аркадия Новикова»: Валерия обсудила с мужем жареную картошку
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