ЗВЕЗДЫ

Оксана Федорова сняла мужа в воде

Телеведущая показала, как ее супруг окунается в ледяной водоем.

Оксана Федорова сняла мужа в воде
Оксана Федорова. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Недавно Оксана Федорова порадовала поклонников, опубликовав несколько романтических снимков с мужем и признавшись ему в любви. Она продолжает восхищаться супругом, демонстрируя его физическую подготовку. 

В новом посте в микроблоге Оксаны ее муж окунается в холодную воду. Дело, судя по всему, происходит за городом — об этом свидетельствует осенний лес. «Открыли осенне-зимний купальный сезон», — объяснила смысл видео Федорова. 

В ролике за отцом наблюдает сын Оксаны, семилетний Федор. Кажется, мужу Федоровой нипочем температура воды. «Водичка тепленькая!» — уверяет он во время заплыва. «Из рубрики «наш Папа может почти все»», — описала видео бывшая Мисс Вселенная. 

Напомним, Оксана вышла замуж за сотрудника администрации президента России Андрея Бородина в 2010 году. У пары подрастают двое детей — Федор, которому сейчас семь лет, и шестилетняя Елизавета. 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

мужОксана Федороваосеньплавание
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Оксана Федорова сняла мужа в воде
Интересно?
Поделись с друзьями: