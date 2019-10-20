Оксана Федорова сняла мужа в воде

Телеведущая показала, как ее супруг окунается в ледяной водоем.

Недавно Оксана Федорова порадовала поклонников, опубликовав несколько романтических снимков с мужем и признавшись ему в любви. Она продолжает восхищаться супругом, демонстрируя его физическую подготовку.

В новом посте в микроблоге Оксаны ее муж окунается в холодную воду. Дело, судя по всему, происходит за городом — об этом свидетельствует осенний лес. «Открыли осенне-зимний купальный сезон», — объяснила смысл видео Федорова.

В ролике за отцом наблюдает сын Оксаны, семилетний Федор. Кажется, мужу Федоровой нипочем температура воды. «Водичка тепленькая!» — уверяет он во время заплыва. «Из рубрики «наш Папа может почти все»», — описала видео бывшая Мисс Вселенная.

Напомним, Оксана вышла замуж за сотрудника администрации президента России Андрея Бородина в 2010 году. У пары подрастают двое детей — Федор, которому сейчас семь лет, и шестилетняя Елизавета.