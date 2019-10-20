Вуличенко объяснила, почему носит одежду для беременных

Актриса Екатерина Вуличенко решила успокоить своих разволновавшихся поклонников, которым показалось, что она в положении. В своем блоге она посвятила этому целый пост.

больше по теме Екатерина Вуличенко объяснила, для кого старается выглядеть красиво В своем блоге актриса обратилась к женщинам и попросила мужчин не читать ее пост.

Сначала она с радостью сообщила, что ее сыну исполнилось уже 10 месяцев. А потом обратилась к внимательным фолловерам.

Где-то полтора года назад подписчики рассекретили звезду, заметив округлившиеся формы под просторной одеждой. А недавно некоторые из них опять заговорили о беременности актрисы, увидев, что в последнее время она носит исключительно свободные наряды.

«Так вот, в этот раз все случайно! Да, я в платье для будущих мам, но не потому, что беременна, а потому, что оно очень мне понравилось. И малышом я не прикрываю округлившийся живот, если что. Отбой тревоги!» — написала она в Instagram.

Судя по всему, Вуличенко просто слегка поправилась в отпуске по уходу за ребенком.