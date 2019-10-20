ЗВЕЗДЫ

Вуличенко объяснила, почему носит одежду для беременных

Звезда сериалов «Татьянин день» и «Офицеры» родила малыша всего 10 месяцев назад.

Вуличенко объяснила, почему носит одежду для беременных
Екатерина Вуличенко. Фото Global look press

Актриса Екатерина Вуличенко решила успокоить своих разволновавшихся поклонников, которым показалось, что она в положении. В своем блоге она посвятила этому целый пост.

Сначала она с радостью сообщила, что ее сыну исполнилось уже 10 месяцев. А потом обратилась к внимательным фолловерам.

Где-то полтора года назад подписчики рассекретили звезду, заметив округлившиеся формы под просторной одеждой. А недавно некоторые из них опять заговорили о беременности актрисы, увидев, что в последнее время она носит исключительно свободные наряды.

«Так вот, в этот раз все случайно! Да, я в платье для будущих мам, но не потому, что беременна, а потому, что оно очень мне понравилось. И малышом я не прикрываю округлившийся живот, если что. Отбой тревоги!» — написала она в Instagram.

Судя по всему, Вуличенко просто слегка поправилась в отпуске по уходу за ребенком.

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Екатерина Вуличенко
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Вуличенко объяснила, почему носит одежду для беременных
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