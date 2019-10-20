Дешево и функционально: дочь Навки и Пескова показала подарок сестры

Лиза не стала тратиться не дорогой презент, выбрав незаменимый в хозяйстве.

Татьяна Навка поделилась домашним видео в своем блоге. На нем маленькая Надя Пескова старательно подметает пол пластмассовой щеткой.

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«Помощница-Надя! Вот такая у меня девочка! Это тебе кто подарил?», — спросила фигуристка дочь.

Оказалось, что щетку для пола подарила 5-летней Наде ее сестра Лиза – 21-летняя дочь Пескова. Елизавета была рождена во втором браке пресс-секретаря президента России с Екатериной Солоцинской, дочерью дипломата Владимира Солоцинского. Их брак продержался 8 лет до 2012 года. После они расстались, как сообщает Википедия, из-за предполагаемой измены Пескова. В настоящее время бывшая супруга главного пиар-специалиста страны живет во Франции.