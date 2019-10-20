Внук 42-летнего Кадырова научился говорить «дедушка»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров покорил искренней реакцией на маленькую победу своего внука Юсуфа Мацуева. Годовалый мальчик научился говорить «баба», что в переводе означает «дедушка». Счастливый момент политический деятель продемонстрировал в своем блоге.

больше по теме Внук Пугачевой гордится знакомством с Рамзаном Кадыровым 21-летний Дени Байсаров расширяет сферу своих увлечений и не забывает навещать звездных родственников.

42-летний дед, услышав, как его называет внук, начинает смеяться и просить ребенка повторить еще раз. Малыш с радостью выполняет просьбу родственника вновь и вновь.

Кадыров не раз признавался, что питает к своему внуку слабость, хотя у него самого есть маленький сынок Абдуллах. В октябре ему исполнилось 3 годика.

Отметим, что Рамзан Кадыров – многодетный отец, у него 10 своих детей и 2 – приемных. Со своей супругой Медни Айдамировой глава Чечни познакомился еще в детстве, они жили в одном селе и ходили в одну школу.