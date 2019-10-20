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Внук 42-летнего Кадырова научился говорить «дедушка»

Глава Чечни покорил искренней реакцией на это событие.

Внук 42-летнего Кадырова научился говорить «дедушка»
Рамзан Кадыров. Фото Global look press

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров покорил искренней реакцией на маленькую победу своего внука Юсуфа Мацуева. Годовалый мальчик научился говорить «баба», что в переводе означает «дедушка». Счастливый момент политический деятель продемонстрировал в своем блоге.

42-летний дед, услышав, как его называет внук, начинает смеяться и просить ребенка повторить еще раз. Малыш с радостью выполняет просьбу родственника вновь и вновь.

Кадыров не раз признавался, что питает к своему внуку слабость, хотя у него самого есть маленький сынок Абдуллах. В октябре ему исполнилось 3 годика.

Отметим, что Рамзан Кадыров – многодетный отец, у него 10 своих детей и 2 – приемных. Со своей супругой Медни Айдамировой глава Чечни познакомился еще в детстве, они жили в одном селе и ходили в одну школу.

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Внук 42-летнего Кадырова научился говорить «дедушка»
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