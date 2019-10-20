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«Я за ЗОЖ»: Лазарев после концерта нарушил диету

Исполнитель позволил себе на ужин бургер.

«Я за ЗОЖ»: Лазарев после концерта нарушил диету
Сергей Лазарев Фото: globallookpress.com

36-летний исполнитель Сергей Лазарев на протяжении долгих лет следит за своим питанием и регулярно посещает тренировки в спортивном зале. Об этом говорят многочисленные снимки певца в блоге, где он демонстрирует подтянутый торс.

Однако иногда экс-солист группы Smash позволяет себе блюда, которые явно не входят в диетическое меню. Недавно Сергей Лазарев в своем профиле в социальной сети Instagram опубликовал фото: на снимке певец сидит в кафе «в компании» большего бургера. Порадовать себя не совсем полезными вкусностями исполнитель решил после концерта в городе Губкинский.

«Оно мне нАдА!!!???? Я ж за ЗОЖ!! после концерта в Губкинском зашли перекусить…» — высказался в блоге исполнитель.

Поклонники поддержали участника Евровидения-2019, сказав, что иногда каждый может позволить себя отойти от строгого рациона.

Сергей Лазарев в кафе.Фото
Скриншот: https://www.instagram.com/p/B3z43iYoE5z/

Напомним, быть в форме Сергею Лазареву помогают не только концерты и постоянные тренировки, но и его дети, которые требуют немало энергии и внимания. Совсем недавно певец после долгой волны слухов все же признался, что у него помимо 5-летнего сына Никиты есть и годовалая дочь. Наследницу зовут Анна. Об этом Лазарев рассказал в эфире ток-шоу «Секрет на миллион».

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«Я за ЗОЖ»: Лазарев после концерта нарушил диету
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