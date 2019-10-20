Савельева пришла на модный показ Сергея Сысоева в мужском костюме

В Stories экс-солистка группы «Фабрика» — 35-летняя Саша Савельева — рассказала подписчикам о том, что она не смогла пропустить модный показ Сергея Сысоева. Семимесячного сына Леона певица оставила на попечение Кирилла Сафонова ради выхода выхода в свет и Недели моды в Москве. По словам Саши, пока им с мужем удается справляться со своими родительскими обязанностями без помощи опытных нянечек. Если Савельевой нужно отправиться в город, дома с малышом остается ее возлюбленный, который может не только покормить Леона, но и уложить его спать.

На публике Саша появилась в мужском брючном костюме, отдав предпочтение объёмным брюкам и пиджаку, который явно был певице не по размеру. Образ девушки дополнила белая сорочка и черные лаковые ботинки.

Напомним, что в первых числах октября Саша Савельева вместе с Кириллом Сафоновым летала в Израиль на свадьбу своей падчерицы. Дочь актера — 24-летняя Анастасия — вышла замуж за ирландского бизнесмена. Девушка уже давно живет в Штатах и работает моделью. В поездку экс-солистка группы «Фабрика» взяла с собой и сына Леона, не решившись оставить его дома на попечение бабушек и дедушек.