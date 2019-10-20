Артемий Пресняков повторил за своим знаменитым отцом «лунную походку»

Артемий очень старается быть похожим на папу.

Сын Натальи Подольской и Владимира Преснякова растет очень артистичным ребенком. Увидев, как папа мастерски двигается, демонстрируя «лунную походку», мальчик тут же попробовал изобразить нечто подобное. Кадры с младшим наследником музыканта показала пиар-директор Анна Исаева.

На видео родители мальчика готовятся к предстоящей съемке – приводят себя в порядок и заодно шутят: Владимир просит у супруги ее сережки. «У тебя свои есть», – смеясь, отвечает певица. Их сын, 4-летний Артемий, в это время старается показать хореографию, которую видел у своего отца, а именно пройтись «лунной походкой». Получается не очень хорошо, но малыш не отчаивается, настырно осваивая движения.

В конце концов Владимир решил забыть про дела и дал небольшой мастер-класс своему отпрыску, продемонстрировав движения не хуже, чем у Майкла Джексона.