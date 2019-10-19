ЗВЕЗДЫ

«Трио Аполлоновых»: рыжий Иванушка показал повзрослевших сыновей

Младший сын особенно похож на отца.

«Трио Аполлоновых»: рыжий Иванушка показал повзрослевших сыновей
Андрей Григорьев-Аполлонов. Фото Global look press

Андрей Григорьев-Аполлонов поделился со своими подписчиками в Instagram фотографией повзрослевших сыновей. Музыкант нечасто показывает своим поклонникам кадры с детьми, предпочитая демонстрировать гастрольную деятельность или приятные вечера с приятелями и девушками.

«Мои мальчики! Трио Апполоновых», — с гордостью подписал снимок музыкант.

На фото счастливого отца облепили наследники: 16-летний Иван и 11-летний Артемий. Фолловеры тут же стали сравнивать парней со звездным отцом, практически единодушно сойдясь во мнении, что младший отпрыск больше похож на родителя.

Напомним, музыкант развелся со своей женой Мариной Банковой около месяца назад. О причинах развода супруги не распространяются. По одной из версий, которая бытует в народе, в размолвке виноват баскетболист команды «Химки» Андрей Зубков. С ним вместе Марина стала появляться на светских мероприятиях еще до официального развода.

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«Трио Аполлоновых»: рыжий Иванушка показал повзрослевших сыновей
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