Иванова заявила, что Апина попала в «Комбинацию» по блату

Об этом она рассказала в эфире программы «Привет, Андрей!».

Российская и советская группа «Комбинация» отметила 31 год со дня основания. Продюсер Александр Шишинин собрал коллектив в Саратове, а спустя несколько лет исполнительницы объездили не только всю страну, но и выступали на зарубежных площадках.

О том, как «жила» группа в самом начале своего пути, рассказала в эфире программы «Привет, Андрей!» одна из солисток Татьяна Иванова.

По словам артистки, она попала в коллектив буквально с улицы. Продюсер познакомился в Саратове с подругой Татьяны и пригласил ее в девичью группу. Но та наотрез отказалась, так как попросту не умела петь и передала Шишинину телефон Ивановой. Когда приятельница позвонила Татьяне и обо всем рассказала, артистка буквально побежала на прослушивание.

Как только Иванову взяли в коллектив, то начали искать вторую солистку. Подходящую кандидатку долго не могли найти. Когда времени почти не осталось, то выбрали Алену Апину. Однако она, по словам Ивановой, попала в группу не волей случая, а благодаря знакомству.

«Апина попала в «Комбинацию» по блату. Меня нашли на улице просто, как обычного советского человека, а Алена — знакомая композитора (речь идет о Виталии Окорокове)», — подчеркнула Татьяна.

Во время передачи «Привет, Андрей!» Иванова раскрыла еще одну подробность. Оказывается, Шишинин кровью написал расписку отцу Татьяны, в которой заверил, что с его дочерью все будет в порядке.

Когда группу сформировали, артистки быстро завоевали народную любовь. Они выступали не только в СССР, но и в Европе, и в Америке. «Комбинация» стала резко терять популярность, когда ее покинула Алена Апина.

Напомним, недавно певица отметила юбилей – ей исполнилось 55 лет.