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Инсайдеры назвали фаворитов Елизаветы II среди ее внуков

Больше всего времени она проводит с младшими наследниками.

Инсайдеры назвали фаворитов Елизаветы II среди ее внуков
Королева Елизавета II Фото: globallookpress.com

У 93-летней Елизаветы II на сегодняшний день уже четверо внуков и четверо внучек. По мнению инсайдеров, в последнее время у Ее Величества появились среди них «фавориты». Отчасти это связано с тем, что многие из ее внуков уже выросли и ведут самостоятельную жизнь. К примеру, уже в 2020-м принцесса Беатрис должна пойти к алтарю. Возможно, именно по этой причине Елизавета II больше привязана именно к младшим внукам.

По информации издания Marie Claire, особое место в ее сердце занимает дочь младшего сына, принца Эдварда и его супруги, графини Уэссекской Софи, 15-летняя Луиза. Инсайдеры утверждают, что девочка, а также ее 11-летний брат Джеймс нередко гостят в шотландской резиденции Ее Величества. За последние годы именно Луиза невероятно сблизилась с бабушкой и стала ее любимицей.

Об этом ранее говорила и супруга принца Эдварда. Она уверена, что ее детям невероятно повезло, так как у них есть возможность часто видеться с Королевой. По словам герцогини Софи, ее наследники почти каждые выходные посещают королевскую резиденцию, где долго беседуют с бабушкой за чашкой чая.

Напомним, недавно стало известно о музыкальных предпочтениях Ее Величества. Оказывается, ее фаворит – группа «Wham!». В 80-е годы она впервые познакомилась с их творчеством, и с того момента постоянно слушает песни этого музыкального коллектива.

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Британская королевская семьяЕлизавета IIКейт МиддлтонМеган МарклПринц ГарриПринц УильямПринц Эдвард
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Инсайдеры назвали фаворитов Елизаветы II среди ее внуков
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