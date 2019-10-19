Евгений Плющенко назвал дату выхода шоу #ЯнаСупер

Спортсмен похвастался зрителям дорогой машиной, которая также появится в кадре в скором времени.

Фигурист Евгений Плющенко, который наравне с женой Яной Рудковской в скором времени станет героем реалити шоу #ЯнаСупер, озвучил дату выхода первой серии проекта. Ожидается, что передача с Ксенией Собчак в роли ведущей увидит свет в ноябре. Первый выпуск появится на телеканале Super 9 ноября. Фигурист, в свою очередь, пообещал похвалиться зрителям не только семейной идиллией, но и богатствами – так, в кадре обязательно появится любимый автомобиль Евгения – Rolls-Royce.

больше по теме Собчак и Рудковская раскрыли детали нового шоу о продюсере В скорых выпусках программы зрители смогут увидеть не только рабочие моменты, но и заглянуть за кулисы семейной жизни супруги Плющенко.

Напомним, что не так давно Яна Рудковская давала личное интервью, в котором призналась, что съемка в столь откровенном проекте далась ей и ее семье непросто. Муж и сын и вовсе сначала отказывались принимать в ней участие. Чтобы уговорить их, Яне пришлось купить сыну собаку, а супругу – автодом. Уговорить всю семью удалось Ксении Собчак – в обсуждениях деталей проекта ведущая была достаточно напориста.