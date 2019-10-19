Климова в облегающих брюках отправилась на прогулку в Ессентуках

41-летняя Екатерина Климова поделилась в Stories свежим гастрольным кадром. Актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» отправилась на прогулку в Ессентуках, в этот город знаменитость вместе с коллегами-артистами приехала с постановкой «Мастер и Маргарита». Экс-супруга Гелы Месхи отдала предпочтение повседневному стилю Casual, примерив облегающие белые брюки с кроссовками на шнуровке и алую толстовку с капюшоном. Ранее знаменитость уже делилась фото из гостиничного номера, представ перед объективом фотокамеры в банном халате и с чашечкой зеленого чая в руках.

Еще историк моды Александр Васильев, обсуждая внешность и стиль бывшей возлюбленной Гелы Месхи, подметил, что, будучи мамой четверых детей, Екатерина выглядит значительно моложе своих лет.

«При таком бешеном графике… ни одной морщинки, лицо просто в идеальном состоянии», — приводит 7days.ru слова Александра Васильева.

Говоря о гардеробе знаменитости, соведущий Эвелины Хромченко в программе «Модный приговор» на Первом канале посоветовал Климовой поэкспериментировать со стилем, сославшись на отсутствие оригинальных деталей — аксессуаров и украшений.