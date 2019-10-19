Верники пригласили на свое 56-летие Собчак, Бондарчука и Новикова

Братья-Верники, Вадим и Игорь, отпраздновали свое 56-летие. Праздник они отметили без лишнего шума в кругу друзей в одном из московских ресторанов.

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В числе приглашенных оказались светская львица Ксения Собчак, режиссеры Федор Бондарчук и Резо Гигинеишвили, его жена Надежда Оболенцева, актеры Анна Чиповская, Андрей Бурковский и Светлана Устинова, знаменитый ресторатор Аркадий Новиков, сын Игоря Верника Георгий и другие.

Братья задули свечи на небольших праздничных пирогах и обменялись любезностями в тостах. Игорь Верник не забыл и про гостей, назвав их «феноменально успешными» и «талантливыми». Ведущий и актер поблагодарил своих звездных друзей за то, что они нашли время для его с братом дня рождения.

Ксения Анатольевна тоже рассыпалась в комплиментах. В своем блоге она написала: «Люблю вас, мальчики! Вчера было весело».