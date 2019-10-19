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«Похоже, беременна»: с Натальей Рудовой поклонница столкнулась в женском центре

Актриса была в свободной одежде, которая с легкостью может скрыть особое положение женщины.

«Похоже, беременна»: с Натальей Рудовой поклонница столкнулась в женском центре
Рудова Наталья. Фото https://www.instagram.com/rudovanata/

С Натальей Рудовой столкнулась в клиническом центре Лапино одна из подписчиц телеграм-канала «Только никому». Она сообщила интернет-площадке, что актриса была в женском центре, где наблюдаются беременные.

По описанию очевидицы звезда была в свободных одеждах, характерных для женщин в особом положении. «Похоже, беременная», — написала девушка.

Подписчица удивилась этому обстоятельству, ведь в социальных сетях актриса ни слова не обмолвилась об этом. И отвергла предположение администратора канала о том, что Рудова навещала Анастасию Решетову, поскольку сразу после оплаты договора в кассе, она направилась именно в то отделение, где наблюдаются женщины до родов.

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«Похоже, беременна»: с Натальей Рудовой поклонница столкнулась в женском центре
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