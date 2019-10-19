Пересильд в зелёном плаще устроила фотосъёмку в парадной

Актриса из исторической драмы «Битва за Севастополь» — Юлия Пересильд — опубликовала в Instagram понравившийся кадр из недавней импровизированной фотосессии. Вместо студийной площадки партнерша Евгения Цыганова выбрала в качестве локации лестничную клетку, представ перед объективом фотокамеры в парадной одного из столичных домов.

«Хорошая выдалась в этом году погода осенью… хочется гулять. Ходить в плащах. Дышать осенью и опадающей листвой. Всем хороших выходных, у кого они имеются», — добавила актриса.

35-летняя Пересильд облачилась в плащ зеленого оттенка, дополнив образ белыми туфлями на небольшом каблучке. Юлия сделала акцент на талии с помощью тканевого пояска. Напомним, что актриса воспитывает двоих дочек: десятилетнюю Анну и семилетнюю Марию. Знаменитость не скрывает: ее девочки обладают той же стойкостью, что и она сама. Наследницы Юлии растут самостоятельными и ответственными. По словам Пересильд, как и любой другой маме, ей хочется оградить детей от лишних ошибок. Однако при этом актриса прекрасно понимает: она не имеет права ограничивать их жизнь, диктуя свои правила.

Говоря об отношении к красоте, знаменитость призналась: она выбирает естественность, противопоставляя макияжу «умытое лицо». Именно поэтому в повседневной жизни она практически не пользуется косметикой. Это подметил и историк моды Александр Васильев. Телеведущий похвалил Пересильд за то, что она не стремится подражать другим, отдавая предпочтение индивидуальности.