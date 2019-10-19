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57-летняя Малинина в Италии подчеркнула фигуру брюками-дудочками

Супруга эстрадного исполнителя проводит октябрьские каникулы в Форте-деи-Марми.

57-летняя Малинина в Италии подчеркнула фигуру брюками-дудочками
Александр и Эмма Малинины (Фото: Globallookpress.com)

57-летняя Эмма Малинина поделилась свежим снимком в Instagram. Возлюбленная народного артиста России проводит октябрьские каникулы в Италии. Примечательно, что мачеха Никиты Малинина отдала предпочтение живописному местечку Форте-деи-Марми. К слову, еще летом этот курорт выбирала внучка украинской исполнительницы Софии Ротару — 18-летняя Соня.

Для прогулки избранница Малинина примерила ветровку трендового бежевого оттенка, подчеркнув фигуру облегающими брюками-дудочками розовой цветовой гаммы. Образ Эммы дополнили солнцезащитные очки, кроссовки на шнуровке и рюкзак.

Эмма Малинина примерила розовые брюки-дудочки на отдыхе в Форте-деи-Марми (Фото: Instagram.com/doktoremmamalinina)

В одном из интервью Эмма призналась, ее старший сын Антон с легкостью нашел общий язык с Александром и практически сразу начал называть его папой. По словам возлюбленной певца, никто в семье не настаивал на этом. Сам Малинин проникся ответной симпатией к пасынку. Однако общих детей с новоиспеченной супругой заводить не спешил.

В студии программы «Сегодня вечером» артист признался, что тогда в молодости ему хотелось путешествовать, увидеть мир, насладиться свободой. Только спустя годы он задумался о пополнении в семье, уговорив супругу подарить ему ребенка. Естественно, никто из них не ожидал, что вместо одного малыша на свет появятся двойняшки — Фрол и Устинья.

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57-летняя Малинина в Италии подчеркнула фигуру брюками-дудочками
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