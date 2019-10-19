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Сыгравший Гену Букина Виктор Логинов мечтает избавиться от амплуа продавца обуви

Побывавший в Екатеринбурге актер признался, что если аудитория и дальше будет ассоциировать его с этой ролью, он закончится как актер.

Сыгравший Гену Букина Виктор Логинов мечтает избавиться от амплуа продавца обуви
Виктор Логинов/Фото: https://www.instagram.com/p/BvOEbQElI4W/

Ставший знаменитым после роли Гены Букина актер Виктор Логинов мечтает избавиться от амплуа продавца обуви. На днях актер прилетел в Екатеринбург, чтобы вручить победителю Народной премии статуэтку. В беседе с журналистами артист подчеркнул – Екатеринбург для него не чужой, ведь именно этот город и роль Геннадия Букина принесли ему наибольший успех. Однако, вопреки этому осознанию, он мечтает избавиться от сопоставлений его и героя.

В разговоре с E1 Логинов поведал, что с момента окончания съемок прошло много лет, но люди продолжают спрашивать его о возможном продолжении. Долгое время актер терпеливо отвечал, что сниматься сериал «Счастливы вместе» больше не будет, но череда вопросов не заканчивалась. Тогда он сделал в личном микроблоге в Instagram приписку «новых серий «Счастливы вместе» не будет никогда».

Телеведущий признался – ему приятно, когда его узнают на улицах, но он пытается жить своей жизнью – той, что отличается от жизни его персонажа. Логинов подчеркивает – он не считает Гену Букина альтернативным я.

«Если я сяду на этого коня и буду дальше выжимать из него какие-то силы, я думаю, что я просто кончусь как актер. Я благодарен этому персонажу за все, но считаю, что нужно идти дальше», — резюмировал он.

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Виктор ЛогиновВиктор Логинов личная жизньВиктор Логинов новостиГена Букинсчастливы вместе
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Сыгравший Гену Букина Виктор Логинов мечтает избавиться от амплуа продавца обуви
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