Семейный танец: Нетребко с сестрой в одинаковых платьях поздравили отца

Оперная певица Анна Нетребко крайне серьезно относится к своей семье. Недавно ее любимому отцу, Юрия Николаевичу, исполнилось 85 лет. Большое торжество для именинника организовали в Краснодаре, на родине артистки – сначала все собрались в ресторане, а затем продолжили отмечать праздник дома, но уже в узком семейном кругу.

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В блоге оперной дивы появилось сразу несколько публикаций, которые посвящены дню рождения родственника. В ресторане для юбиляра выступали артисты, которые пели казачьи песни. Анна и ее сестра Наталья не смогли усидеть на месте и пустились в пляс.

Кстати, для праздника она выбирала одинаковые платья – наряды в пол, которые были украшены яркими бусинами и бесконечными фалдами на юбке.

«Любимый папа! Поздравляем с 85-летием! Любим тебя и гордимся безмерно! Здоровья тебе и долгих лет! Твоя семья!», — прокомментировала Анна Нетребко одну из своих публикаций.

Отметим, на юбилей оперная певица приехала вместе со своими супругом – азербайджанским исполнителем Юсифом Эйвазовым. Пара в браке с конца 2015 года.