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Муж Ксении Бородиной жалеет, что не может прогуливать уроки дочери

Курбан Омаров советует 10-летней Марусе учиться «легально списывать».

Муж Ксении Бородиной жалеет, что не может прогуливать уроки дочери
Курбан Омаров/Фото: https://www.instagram.com/p/B3w8mo4lDXy/

Супруг Ксении Бородиной жалеет, что не может прогуливать уроки дочери, как он это делал в юношестве. Своими переживаниями по поводу сложной родительской доли Курбан Омаров поделился с подписчиками. Омаров поведал, что в юношестве был оторвой и шалопаем – друзьям он предлагал прогуливать «все, что только можно было». Сейчас он уже вырос, поэтому ему нередко приходится помогать с уроками 10-летней Марусе. Курбан признался, что воспоминания о Пифагоре и его штанах даются ему непросто, а синонимы экзаменов вводят его в ступор.

Омаров отметил, что несмотря на то, что он является главой семьи и родителем, он не изменил своим принципам – мужчина стал искать «легальный способ списать» для своих дочерей. Лучшим способом не ударить в грязь лицом самому и помочь Марусе справиться с уроками Курбан назвал репетитора. По его словам, наличие специалиста значительно упрощает жизнь обеим сторонам. Супруг телеведущей признался – после найденного лайфхака он стал спать действительно спокойнее.

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Муж Ксении Бородиной жалеет, что не может прогуливать уроки дочери
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