Загорский предложил работу в «Кривом зеркале» авторам лечения Заворотнюк святой водой

Продюсер Андрей Загорский прокомментировал идею лечить Анастасию Заворотнюк водой с могилы Юлии Началовой. Напомним, одна из поклонниц высказала мысль, что «прекрасной няне» стоит попробовать справиться с болезнью подобным образом – якобы до этого уже фиксировались случаи чудесного излечения от волчанки, сепсиса и диабета. Тогда девушка акцентировала внимание, что многие люди неспроста приходят на могилу артистки – им это место кажется чудотворным, ведь в свое время Юлии удалось победить рак.

Андрей Загорский отреагировал на предложение скептично. Человека, который предложил это, он предложил трудоустроить в передачу «Кривое зеркало». По мнению продюсера, такой шутке мог бы позавидовать даже Евгений Петросян – Загорский убежден, что Евгений Ваганович с радостью взял бы этого человека работать, ведь у того «нехватка кадров».

«Предложение с заряженной водой — просто какой-то абсурд. По тем, кто предлагает такие идеи, просто плачет психиатрическая клиника», – разразился критикой продюсер в беседе с Nation News.

Напомним, накануне семья Заворотнюк призвала поклонников коллективно молиться за здоровье Насти. Делать это люди должны были с 6 до 7 часов утра по московскому времени.