Екатерина Волкова делает уроки с дочкой в перерывах между дублями

Актриса Екатерина Волкова, недавно напомнившая о себе в передаче «Форт Боярд», рассказала поклонникам, как учит уроки с дочерью-школьницей. У девочки недавно закончились осенние каникулы, и, как и любой хорошей маме, 37-летней артистке приходится помогать ей делать домашние задания. При этом, плотный график съемок никто не отменял. Вот и приходится девочке после уроков идти к маме на съемочную площадку.

Звезда сериала «Воронины» выложила в Instagram фотографию, как где-то в уголке она помогает ребенку с «домашкой», сама при этом в полном макияже и с накрученными волосами.

«Уроки горят, но производство мы не бросаем. Занимаемся учебой прям на съёмках. Ребёнок в математике, а я в химии (ну, в смысле, на голове). Вот такое детство с творческими родителями», — написала актриса.

Напомним, 8-летняя Лиза — дочь Волковой и танцора Андрея Карпова, с которым артистка состоит в браке с 2010 года. Близкие называют ее Гусеной по аналогии с героиней любимого мультфильма «Черный плащ».

А вы делали когда-нибудь уроки с детьми вне дома?