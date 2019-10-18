Жена Тодоровского показала первое фото с округлившимся животом

Евгения Брик заинтриговала поклонников снимком, который она разместила в своем микроблоге. На фотографии видно, что актриса находится в больнице. Она стоит в халате, и ее большой живот говорит о том, что женщина беременна.

Однако выяснилось, что беременность — лишь часть новой роли Евгении. Сейчас она снимается в мини-сериале Deti, продюсером которого выступил ее супруг. В реальности же Брик и ее муж Валерий Тодоровский воспитывают одну дочку, Зою. Ранее актриса заявляла, что хочет второго ребенка. Тогда Брик сказала, что ее дочь мечтает иметь брата или сестру.