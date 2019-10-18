Секрет стройности: 85-летняя Софи Лорен призвала всех есть пасту

Актриса не только отлично выглядит, но и является потрясающей хозяйкой.

Блистательная Софи Лорен снялась в рекламе пасты. Проект принадлежит итальянскому бренду GCDS и производителю макарон Barilla — совместная коллаборация стала первой и очень успешной, по оценкам экспертов.

Воплощением настоящей итальянки стала Софи Лорен. Ей 85-лет, но ухоженной и жизнерадостной женщине в кадре трудно дать и шестьдесят.

Ролик получил название Dinner’s Ready («Ужин готов»), режиссеру Наде Ли Коэн удалось поймать ту самую атмосферу тепла и домашнего уюта, которую каждый мечтает видеть на своей кухне.

По сценарию самые разные люди получают сообщения о том, что ужин готов и спешат по указанному адресу. В итоге к столу собирается огромная компания, которую предстоит угощать хозяйке дома Софи Лорен. Для гостей она приготовила внушительных размеров блюдо настоящей итальянской пасты.

«Для меня Софи представляет собой квинтэссенцию того, что значит быть итальянкой. Когда встал вопрос о короткометражной ретроленте, то имя Софи всплыло инстинктивно», — сказал креативный директор GCDS Джулиано Кальца.

Кстати, Софи Лорен никогда не скрывала, что обожает пасту.

«Всем, чем я являюсь, я обязана спагетти!», — до сих пор любит повторять легендарная итальянка.

Ранее еще одна известная актриса снялась в рекламе. Джулия Робертс появилась в белье известного итальянского бренда Calzedonia, сообщает сайт Радио «КП».