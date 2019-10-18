Самбурская собирается распродать свои вещи на 150 тысяч рублей

Акцию актриса проведет уже в седьмой раз.

20 октября актриса и певица Настасья Самбурская устроит уже седьмую по счету благотворительную распродажу своих вещей. Артистка планирует распродать некоторое количество брендовой одежды, а вырученные деньги передать в приюты для животных. Приглашение на акцию опубликовано на странице в Instagram.

В эту дату всю вторую половину дня Самбурская проведет в шоу-руме, где будет помогать людям выбрать из своего гардероба наиболее подходящие вещи. Сама Настасья заверила, что цены будут адекватными, даже небогатые дамы смогут выбрать себе обновку.

«Я рассчитываю на то, что на этот раз мы сможем собрать более 150 000 рублей для приютов животных. Любой желающий может выбрать тут себе одежду, обувь или бижутерию по карману. Здесь будут представлены не только дорогие бренды», — рассказала Настасья.

Ранее актриса провела уже шесть таких распродаж, в трех последних участвовали и другие звезды: Елена Темникова и Наталья Рудова. Всего подобными акциями певице удалось собрать более 1,2 миллиона рублей. Деньги пошли на помощь приютам для животных. Кстати, даже на концертах и спектаклях Настасья просит своих поклонников приносить ей не цветы, а корм для кошек и собак.

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Хорошую ли акцию, на ваш взгляд, проводит артистка?