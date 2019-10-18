Родившая за границей Мария Миронова затосковала по Москве

Дочь легендарного Андрея Миронова Мария, родившая второго сына в Греции в конце сентября, затосковала по Москве. Выложив свежее фото в Instagram, 46-летняя актриса написала, что хочет домой — к матери, старшему сыну, кошкам, а также к своему благотворительному фонду «Артист» и родному театру.
«Сын рожден, Акрополь изучен полностью», — добавила Мария в хештэгах, намекая, что на родине Геракла ей уже нечего делать.
Напомним, ранее женщина признавалась, что Афины — это ее самый любимых город. Но, похоже, актриса не готова перебраться в Грецию на ПМЖ.
Сейчас Миронова замужем. Новым избранником артистки стал бизнесмен моложе нее, однако супруга она старается «не светить». Недавно, сняв возлюбленного на видео, дама закрыла лицо мужчины смайликом.
А где вы бы хотели провести октябрь: в Москве или в Афинах?