Хилькевич пошутила про интим с коллегой на съемках сериала

Недавно отметившая 33-летие актриса Анна Хилькевич продолжает сниматься в телесериале «За счастьем». Съемки проходят в Крыму, и, несмотря на осень, артистам нередко приходится играть в сценах на пляже. Женщина выложила в Instagram фотографию с одной из таких сцен с коллегой Марусей Климовой.

Обе актрисы одеты в красные купальники (при этом из «сториз» известно, что за кадром они кутаются в пледы и пуховики). Хилькевич отметила, что через несколько минут после этого снимка солнце спряталось за тучу, и обе женщины продрогли до костей, а после их еще и посадили в катамаран.

«За полгода до выхода т/с «За счастьем». За минуту до лесбийской любви», — подписала фотографию Анна, правда, сразу отметила, что это была шутка.

Но, кроме шуток, Климова ранее уже публиковала совместное фото с Хилькевич, на котором они красовались в откровенных нарядах. Так что, даже если между дамами и нет никаких романтических чувств, то это не значит, что на экране зрители не увидят «горяченького».

Напомним, что Хилькевич стала известна благодаря сериалам «Универ. Новая общага» и «Барвиха». Позже она снималась в «Елках» и других комедийных фильмах.

После таких кадров вы ждете выход сериала «За счастьем»?