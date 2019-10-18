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Юлия Меньшова спустя годы определила секрет своего успеха

По мнению артистки, успешные люди избегают иллюзий и быстро реагируют на перемены.

Юлия Меньшова спустя годы определила секрет своего успеха
Юлия Меньшова посоветовала не зацикливаться на секретах. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

50-летняя актриса Юлия Меньшова устала от расспросов о секрете ее богатства и успеха, и написала большой пост в Instagram на эту тему. Артистка призналась, что насчет богатства она бы поспорила, но в целом готова ответить. По ее мнению те, кто ищет именно засекреченную формулу успеха, никогда его не достигнут.

«Мне кажется, людей, живущих в достатке, как и вообще успешных людей, отличают максимально трезвое отношение к реальности, здравый смысл, отсутствие иллюзий и быстрая реакция на перемены обстоятельств», — написала Меньшова.

По ее мнению, успех, и достаток не сопровождают человека всю его жизнь только потому, что однажды выбрали именно его. Наоборот, эти две величины постоянно норовят ускользнуть, и нужно уметь приспосабливаться и лавировать.

Актриса рассказала, что когда она закончила институт и начала работать в театре, то очень мало зарабатывала. Многие ее коллеги сидели в актерском буфете и жаловались друг другу на несправедливость. Юлия была солидарна с ними, но при этом ежедневно покупала газету «Из рук в руки» и искала варианты подработки, причем далекие от сцены. Именно эти поиски работы в 90-ые годы привели ее на телевидение. Когда Меньшова стала трудиться редактором на ТВ, ее зарплата, наконец, стала приличной. Потом она попробовала себя в роли телеведущей и вернулась к актерской карьере.

Все эти годы она просто приспосабливалась к новым обстоятельствам и не питала ложных иллюзий. Так актриса продолжает действовать и сейчас.

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Юлия Меньшова спустя годы определила секрет своего успеха
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