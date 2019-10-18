Лобода не смогла ответить на вопрос, почему считает себя лучшей

Зато певица в день своего рождения чувствует себя бесконечно счастливой.

Лобода не смогла ответить на вопрос журналистов, почему она является самой лучшей. Накануне артистка появилась на мероприятии, организованном Жара Magazine. Там артистку подкараулил ведущий события и главный редактор Пилягин. Журналист, не тушуясь, задал Лободе провокационный вопрос – почему она считает себя лучшей?

Огорошенная подобной формулировкой Светлана остановилась, хотя до этого очень спешила. Подумав буквально несколько секунд, певица призналась – она не знает, что сказать.

«Очень нескромный вопрос. Я смущаюсь. Не знаю ответа», — кратко откликнулась Лобода.

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Отметим, 18 октября заслуженная артистка Украины отмечает 37-летие. Вечер накануне торжества певица провела в компании солиста Rammstein Тилля Линдеманна. Лобода призналась, что в день своего появления на свет проснулась самой счастливой.

«Я люблю и любима. Пусть это не заканчивается никогда», — обратилась она к Вселенной.