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Лобода не смогла ответить на вопрос, почему считает себя лучшей

Зато певица в день своего рождения чувствует себя бесконечно счастливой.

Лобода не смогла ответить на вопрос, почему считает себя лучшей
Лобода/Фото: https://www.instagram.com/p/B3uO4CBhl_L/

Лобода не смогла ответить на вопрос журналистов, почему она является самой лучшей. Накануне артистка появилась на мероприятии, организованном Жара Magazine. Там артистку подкараулил ведущий события и главный редактор Пилягин. Журналист, не тушуясь, задал Лободе провокационный вопрос – почему она считает себя лучшей?
Огорошенная подобной формулировкой Светлана остановилась, хотя до этого очень спешила. Подумав буквально несколько секунд, певица призналась – она не знает, что сказать.

«Очень нескромный вопрос. Я смущаюсь. Не знаю ответа», — кратко откликнулась Лобода.

Отметим, 18 октября заслуженная артистка Украины отмечает 37-летие. Вечер накануне торжества певица провела в компании солиста Rammstein Тилля Линдеманна. Лобода призналась, что в день своего появления на свет проснулась самой счастливой.

«Я люблю и любима. Пусть это не заканчивается никогда», — обратилась она к Вселенной.

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Лобода не смогла ответить на вопрос, почему считает себя лучшей
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