Взрослые дети Водяновой вслед за мамой приехали в Москву

Наталья Водянова давно живет в Париже, но этой осенью она нашла свободное время и приехала на родину. Модель продуктивно провела первые дни в Москве. Она посетила званый ужин Яны Рудковской, дала откровенное интервью о своей работе, жизни и семье, а также накануне встретилась со школьницами в Чертаново. Там девушка открыла парк для детей. К слову, она не скрывает, что не может просто сидеть дома без работы. Хоть теперь модель и может вести беззаботную жизнь, ей хочется развиваться.

Примечательно, что Водянова совмещает карьеру и материнство. У нее подрастают наследники от прошлого брака: 17-летний сын Лукас, 13-летняя дочь Нева, 12-летний Виктор, а еще пятилетний Максим и трехлетний роман от нынешнего мужа Антуана Арно. На днях они тоже приехали в Россию. В соцсети модель опубликовала трогательное фото, на котором запечатлена в алом платье и белом халате за кулисами одного из модных показов.

На ее плечо положил голову Максим, а рядом стали позировать повзрослевшие Лука и Нева.

«С детьми все в порядке! Воссоединились для особенного проекта», — сообщила Наталья.

Она также поделилась видео, которые было сделано в одной из столичных кофеин утром. Ее наследники дурачились, и в какой-то момент девушка стала им подпевать и тоже двигаться под вымышленную музыку. Водянова очень близка со своими детьми и всегда старается проводить с ними выходные. Поклонники восхитились трогательными кадрами.

«Прекрасные дети! Ваше богатство!», «Супер фотография!!! А Нева — необыкновенно красивая! Настоящая русская красавица, хоть и похожа на папу!», «Чудесные дети!! Мамины помощники, круто!», «Какие у них добрые глаза у всех! Наташа какая молодец », — прокомментировали пост подписчики.

Позже Водянова отправилась гулять с детьми. Они побывали в центре города и посетили Красную площадь. И модель и ее наследники выглядели очень счастливыми.

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