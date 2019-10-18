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Адвокат родственников Марьянова рассказала о мучениях актера перед смертью

Мужчина кричал от боли, просил о помощи, но скорую ему вызвали, когда было уже слишком поздно.

Адвокат родственников Марьянова рассказала о мучениях актера перед смертью
Дмитрий Марьянов трагически скончался два года назад. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look

18 октября адвокат родственников трагические умершего два года назад актера Дмитрия Марьянова Виктория Крылова дала пресс-конференцию об итога расследования смерти артиста и последних часах его жизни. Напомним, она представляет интересы первой супруги покойного Ольги Аносовой и их общего сына Даниила. Эти люди так же должны были встретиться с журналистами, но не смогли приехать: женщине стало плохо, а сын остался с ней.

«Ни один человек на Земле не достоин того, что пережил Дмитрий Марьянов в свой последний день. Он умирал долго и мучительно, — рассказала Крылова. — По данным экспертизы, первые основания бить тревогу появились в 10 часов 15 минут утра 15 октября (2017 года — прим. авт.). Комиссия экспертов пришла к однозначному выводу: до 18:30 его можно было спасти. Все это время состояние Дмитрия Юрьевича ухудшалось, он постоянно просил помощи, под конец это были крики, вопли. И все это время человек не получал помощи, ему не была вызвана скорая помощь».

Адвокат зачитала результаты медицинской экспертизы, по которым причиной смерти Марьянова стал сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с развитием кровотечения, а причиной разрыва — тупая травма левой половины живота. Предположительно, актер получил удар за 12 часов до гибели. Напомним, по мнению адвокатов реабилитационного центра, где всё произошло, причиной смерти актера стал острый тромбофлебит.

Напомним, вечером мужчину все-таки доставили в больницу города Лобня. В промежутке между 19:05 и 19:45 он скончался.

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Адвокат родственников Марьянова рассказала о мучениях актера перед смертью
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